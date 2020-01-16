مصر | إقالة وزيرة الصحة.. النيابة تستعلم عن حالة مصابي "أطباء المنيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. النيابة تستعلم عن حالة مصابي "أطباء المنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعلمت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.



النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم،

لأقوال بعض المصابين المسموح بحالتهم الصحية،

في حادث طبيبات المنيا، والذي أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق وعامل، وإصابة 17 آخرين من الطبيبات والأطباء، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، في أثناء توجههم لحضور تدريب خاص بعملهم.



كانت التحريات أوضحت، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وانتقل ضباط المرور إلى مسرح الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي، وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الصف، و15 مايو، والعياط، حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 13 آخرين، وثم ارتفع لـ 4 أطباء.

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