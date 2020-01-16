مصر | حبس 3 عاطلين 4 أيام لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 عاطلين 4 أيام لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، اليوم الخميس، بحبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهم ربع كيلو هيروين، بمدينة الشروق، قبل ترويجها على المتعاطين.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين "مصطفى وإبراهيم، وعلاء" جميعهم عاطلون ومسجلون في قضيتي سرقة بالإكراه، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار وترويجه على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق.

وتعود بداية الواقعة، عندما ورد معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين.

وتحرر محضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.