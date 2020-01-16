مصر | حبس مزارعين لحيازتهما كيلو حشيش في ميدان رمسيس

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أمرت نيابة الإزبكية بحبس مزارعين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، في ميدان رمسيس.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس وحدة مباحث الأزبكية، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أ. م"، 73 سنة، مزارع، و"ع. س"، 64 سنة، مزارع، حال تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، و1000 جنيه.