مصر | تأجيل دعوى توفير دواء مريض بداء نادر لـ23 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى توفير دواء مريض بداء نادر لـ23 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة بوقف القرار السلبي في امتناع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم، عن توفير العقار المسمى anakinra، وأي دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية للقاصر زياد أحمد إسماعيل، لجلسة 23 فبراير المقبل.

وأقام الدعوى، التي حملت رقم 39204 لسنة 72ق، خالد فؤاد وفاطمة هندي المحامون، وكلاء عن أحمد إسماعيل عبدالعزيز، والد الطفل، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.

وقال "إسماعيل" في دعواه إنّ نجله زياد البالغ من العمر 7 أعوام، مريض بمرض جلدي نادر منذ ولادته يسمى "متلازمة مايكل ويلز"، ولا يوجد له علاج في مصر، كما أنّ العقار anakinra المتوفر، لا يناسب حالة نجله، ما يمثل خطرا كبيرا على حياة طفله.

وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أوصت فى وقت سابق، بقبول الدعوى، المقامة من أحمد إسماعيل عبدالعزيز، والتى طالب فيها بوقف قرارعدم توفير العقار المسمى anakinra، وأي دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لابنه القاصر زياد أحمد إسماعيل.