مصر | الحبس 6 أشهر لمتهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها في الشروق

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق، بالحبس 6 أشهر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهمين علي سيد، عامل محارة، ومحمد عمر، عامل محارة، وآخرين مجهولين، تهمة هتك عرض المجني عليها "أ. م"، بالقوة بأن اعترضوا سيرها بالطريق العام، معتدين عليها عنوة، بأن لامست أيديهم مواطن عفتها كما ورد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة، والمملوكة للمجني عليها المذكورة، بأن استغلوا كثرتهم، وفور ارتكابهم للجريمة الأولى، بثوا الرعب في نفس المجني عليها، وشلوا مقاومتها فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على حقيبتها وفروا هاربين.