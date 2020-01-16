مصر | المتهم بقتل عشيقته يمثل جريمته أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهم بقتل عشيقته يمثل جريمته أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، ورجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، إلى مكان واقعة قتل متهم لعشيقته، وإلقاء جثتها في الشارع، للمعاينة التصويرية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، في وقت سابق، لبيان سبب الوفاة، وأخذ عينة من دمائها لبيان من إن كانت قد تعرضت للتسمم أو تناول أي مواد كيميائية أدت إلى الوفاة.



وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وتفريغها، لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي، بوجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع.

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وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.



ودلت تحريات المقدم أحمد سعيد، والنقباء خالد جبر وأحمد خلف، معاوني المباحث، على أن الجثة لربة منزل، وكانت على علاقة غير مشروعة بشاب، وكانت تتردد عليه في شقته، وأنه وراء الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهما في اللقاء الأخير، فتعدى عليها بالضرب، وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة، تخلص من الجثة بإلقائها في أحد الشوارع.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.