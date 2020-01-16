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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدرسة الطبرى الإعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019/2020، والتي بدأت، الخميس، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وتتعطل يوم الاثنين 20 يناير بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الغطاس.
وقال «عبدالعال» إنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة، من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة، تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.
وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا، من بينهم 3 طلاب في لجنة خاصة، و6 من طلاب الدمج، مشيراً إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.
ولفت إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات، مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن، مطالبا مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال إجازة منتصف العام في الأنشطة الطلابية وعمل الصيانات البسيطة التي تحتاجها المدارس.
رافق المحافظ في جولته محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالقاهرة.
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