شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من البرنامج التدريبي لموظفي الشهر العقاري الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مركز الدراسات القضائية، الخميس، برنامج تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقاري الجدد، والبالغ عددهم ١١٠٢ موظف، تمهيدًا لمباشرة مهام عملهم، بناءً على توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك إيمانًا بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة، وصولًا إلى الهدف المنشود وهو رفع مستوى أدائهم وتنمية قدراتهم، لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التي تقدمها المصلحة للجمهور.

وقد نظم مركز الدراسات القضائية البرنامج التدريبي الذي بدأ في مستهل الأسبوع الجاري، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق، فمن الجانب النظرى يتناول أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون ٢٧ لعام ٢٠١٨ في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الجانب العملي تم التدريب على أعمال الميكنة والحاسب الآلي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

كما تم تقسيم المتدربين على عدة مجموعات لتلقى المواد العلمية والعملية على يد نخبة من المستشارين وقيادات قطاع الشهر العقارى والتوثيق من ذوى الخبرة والاختصاص، وسيتم توزيع الأعضاء الجدد ومباشرة عملهم فعليًا في المكاتب بدءًا من السبت المقبل.