شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مستشفي صحة المرأة الجامعي ونقابة الأطباء بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الأطباء بأسيوط، وقسم التوليد وأمراض النساء بمستشفي صحة المرأة الجامعي، متمثلاً في وحدة تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية، وهو ما ينطلق في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تدريب وتأهيل الأطباء لتعزيز قدراتهم العلمية في مجال الأشعة التليفزيونية الخاصة بأمراض النساء والتوليد.

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شهد توقيع البروتوكول حضور كلاً من ضياء النشار، مدير مستشفي صحة المرأة، ممثلاً عن الدكتور أحمد مخلوف، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور حسن صلاح، مدير وحدة أبحاث وتدريب الموجات فوق الصوتية، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، وذلك ضمن فعاليات أعمال ورشة العمل المتخصصة في الموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد، والتي نظمها قسم التوليد وأمراض النساء داخل وحدة تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفي صحة المرأة الجامعي، وبالتعاون مع نقابة الأطباء والشراكة مع شركة الهلال وكيل شركة مندراي وذلك في الفترة من 15 إلى 16 من يناير الجاري.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور ضياء النشار، أن البروتوكول يستهدف بناء أسس للتعاون المنتظم بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والعلمية التي تتناول التدريب على كل ما يخص مجالات الأشعة التليفزيونية الخاصة بأمراض النساء والتوليد، والاهتمام بكل ما هو جديد في هذا المجال، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على مواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية وبحثية في شتى المجالات، وإطلاع شباب الأطباء على أحدث الدراسات والأبحاث العلمية المطبقة داخل مصر وخارجها.

وحول تفاصل توقيع البروتوكول أوضح الدكتور حسن صلاح، أن التعاون المشترك بين الطرفين يأتي في إطار الدور العلمي والبحثي للجامعة والهادف إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية متميزة تخدم شباب الأطباء في مختلف التخصصات، كما يتناول البروتوكول التشجيع على تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة وتطوير البحث الأكاديمي، إلى جانب توفير أماكن التدريب النظري والإكلينيكي وعقد الدورات التدريبية المتخصصة بسعر مخفض للأطباء المشاركين لتعميم الاستفادة منها، وهو ما يأتي إنطلاقاً من الأنشطة العلمية المتميزة التي تقوم بها وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية في التدريب وعمل الأبحاث الخاصة بالموجات فوق الصوتية ومواكبة كافة سبل البحث العلمي المتطور في هذا المجال.