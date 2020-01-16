شكرا لقرائتكم خبر عن الثعالب تهاجم كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت الثعالب بعض قرى مركز كفر شكر بالقليوبية، وأصبح المواطنون يهابون الخروج ليلا خوفا من مهاجمة الثعالب لهم، خاصة بعد أن مهاجمتها للثروة الداجنة في إحدى المزارع بقريتى البقاشين وكفر عزب غنيم.

وطالب الأهالي بتدخل الطب البيطري لعمل حملات مكثفة لنشر الطعوم للقضاء على الكلاب الضالة والثعالب في قرى مركز كفر شكر وبخاصة في كفر عزب غنيم والبقاشين.

Advertisements

يقول رفعت محمد على، محام: «قريتا البقاشين وكفر عزب غنيم انتشرت فيهما الثعالب بشكل مخيف بخلاف ظاهرة الكلاب الضالة»، مضيفا أن «الثعالب زاد عددها وأصبح ملفتا للنظر، لدرجة أنه يتجول أمام الأهالي في الشوارع بكل أريحية، ويحدث رعبا للأهالي هنا في القرى، وهذه ظاهرة مخيفة ومرعبة بعد أن هاجم أحد الثعالب بعض المنازل ومزارع الدواجن بحثا عن طعام»، مطالبا مسؤولى الطب البيطرى بكفر شكر وبنها، بمواجهة هذه الظاهرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل العسيلى، وكيل مديرية الطب البيطري، أنها فور علمها بشكوى الأهالى قامت بتكليف مدير إدارة الطب البيطرى بكفر شكر بعمل حملة عاجلة لمواجهة الثعالب من خلال وضع سم على قطع لحم، ويتم إلقاؤها في الأماكن التي تأتى منها الثعالب، وكذا الكلاب الضالة، مضيفة أن هذه الثعالب تأتي من المناطق الصحراوية بحثا عن الغذاء.

يذكر أن قرية البقاشين شهدت، الأسبوع الماضي، قيام كلب ضال بعقر تلميذ وتلميذة مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وطالب أهالي القرية والقرى المجاورة بتدخل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لشن حملة على ظاهرة الكلاب الضارة بالقرية والتي تتسبب في حالات عقر وفزع وخوف بين الأهالي.

فيما أكد الأهالى أن قرى كفر عزب غنيم وعزبة الشيخة فاطمة والبقاشين وأسنيت مركز كفر شكر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة والثعالب، وأن الكلاب تهاجم الأهالي في الشوارع والمنازل وتتجول في طريق مرور تلاميذ المدارس، وهناك حالات تضررت من هذه الكلاب.