شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 514 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحان الرياضيات إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بإجمالي عدد 587 ألفا و108 طالب وطالبة.

وتضمن امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي في (40) سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، تتضمن (20) سؤال جبر، (12) تفاضل،(8) حساب المثلثات، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وتداول طلاب الصف الثانى الثانوى صورا لأسئلة امتحان مادة الرياضيات بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة، وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الصور المتداولة للكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق قانون الغش على المسؤولين عن الواقعة.

وتباينت ردود أفعال طلاب الصف الثانى الثانوى حول صعوبة امتحان الرياضيات بين النسختين الورقية والإلكترونية، حيث عبر طلاب النسخة الإلكترونية عن صعوبة الفروع الثلاثة للمادة، مؤكدين أن الامتحان طويل وصعب ويفوق مستوى الطالب المتوسط، بينما عبر طلاب النسخة الورقية لامتحان نفس المادة عن ارتياحهم لأسئلة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان يقيس مستوى الفهم للمادة ويستطيع الطالب المجتهد من الإجابة على الامتحان بسهولة ويسر.

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من جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن امتحان مادة الرياضيات «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات» لطلاب الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية الجديد جاء في مستوي الطالب المتميز في أغلب نماذج الامتحان، بينما جاءت بعض النماذج في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت «أحمد»، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور في غالبية المحافظات أكدوا وجود نماذج مختلفة لامتحان مادة الرياضيات أغلبها صعب وبعضها سهل، وهوما يلغى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب خاصة وأن الأسئلة تحتاج لوقت أطول بالإضافة لتشابه أسئلة الاختيار من متعدد، مشيرة إلى أن بعض النماذج تضمنت أسئلة تعجيزية ولم يتم تدريب الطلاب بالفصول على هذه النوعية من الأسئلة.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، السبت الموافق 18 يناير، في الفترة الصباحية.