شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب»: حملة للتوعية لترشيد استهلاك المياه بمشاركة «الكشافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حملة قومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار «كل نقطة بتفرق» والتى تستمر لنهاية عام 2020، بهدف توعية 20 ألف منتسب للحركة الكشفية على مستوى الجمهورية، وتوفير كمية مياه متوقع تقديرها بمليون متر مكعب طول مدة الحملة.

وأكد، محمد عباس، رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات، أن الحملة تنطلق بالتنسيق مع العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم، والمراكز الشبابية ومسئولى الجوالة بالجامعات المصرية، لتعميق ثقافة الترشيد على مستوى المياه والطاقة، في ظل زيادة الطلب على المياه طردياً مع الزيادة السكانية.

وأشار أن الحملة تم تخطيطها وتصميمها ووضع الجدول الزمنى لها تمهيداً لمرحلة التنفيذ ثم مرحلة التقييم والقياس، وتأتى الحملة تلبية لشعار الجوالة «الخدمة العامة وتنمية المجتمع».

وقال المهندس بيتر أمين، مدير مشروع ترشيد استهلاك المياه بالاتحاد العام للكشافة، «إنه سيتم إنشاء عداد قياسى على الموقع الإلكترونى للكشافة يسمح بتسجيل بيانات أعضاء الكشافة الذين شاركوا في الحملة، وقياس مدى استفادتهم وتطبيقهم للممارسات الصحيحة في التعامل مع المياه وإتباع أساليب الترشيد، لتحديد أكثر الفرق مشاركة وفاعلية».

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واستعرض أهم وسائل ترشيد استهلاك المياه أثناء الممارسات اليومية من تنظيف الأسنان، غسيل الأطباق أو الخضراوات، وغسيل الملابس، وغسيل السيارات.

وأضاف، أنه يتم التعاون مع الشركة القابضة لتوفير مدربين من الشركة، وتنفيذ ورش عمل تدريبية لأعضاء الكشافة والمرشدات، وإعداد حقيبة تدريبية تتكون من فيديوهات توعوية ومطويات، وذلك بحضور مديري التوعية بالشركات التابعة.

من جانبه أشار جمال العربى، عضو لجنة تنمية المجتمع بالاتحاد العام للكشافة، أن قضية المياه تحظى بإهتمام كل الدول على مستوى العالم، فالماء مكون أساسى يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في كافة مظاهر العناصر الحياتية اليومية، وتابع العربى، إننا نسعى إلى الوصول إلى ممارسة فعلية حقيقية يمكن قياسها فيما يخص ترشيد استهلاك المياه.

واستعرض وليد صلاح، مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دور الشركة في إنتاج وتنقية ونقل وتوزيع مياه الشرب لكل محافظات الجمهورية من خلال 25 شركة تابعة، وتم إنشاء إدارة للتوعية بكل شركة منذ عام 2006، للتواصل وبناء شراكة مع كافة الجهات لتبنى قضايا المياه، ووضع استراتيجية للاتصال والتوعية لتنفيذ أنشطة جماهيرية لرفع الوعى المائى، وأشار إلى أن إدارات التوعية بالشركة تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على آراء العملاء ومدى رضائهم عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب نشر الوعي بتكاليف واستثمارات صناعة مياه الشرب والتخلص الآمن للصرف الصحي.

كما أكد على التعاون مع الكشافة في تنفيذ أنشطة التوعيه من خلال الاستفادة من القوي الشبابية بالمحافظات كمتطوعين لأعمال توعية المواطنين بقضايا مياه الشرب، ودمج خطة عمل الكشافة ضمن خطط أعمال التوعية بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية في مجال ترشيد استهلاك المياه، وإطلاق مشروع السباكة لتدريب وتأهيل وتخريج مجموعات متخصصة من أعضاء الكشافة والمرشدات، بجانب إطلاق مسابقات قومية للحركة الكشفية في مختلف مجالات ترشيد استهلاك المياه، ونشر رسائل التوعية وانشطة الحركة الكشفية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تدريب الجوالة عن طريق نظام التعليم عن بعد E-learning لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.