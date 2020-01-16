شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة.. وزير الطاقة الإسرائيلي يعلق على نشاط تركيا أمام منتدى غاز المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبس، أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط يعد دليلًا قويًا على الرؤية المشتركة للأعضاء المؤسسين لتعزيز الرخاء والاستقرار بشرق المتوسط خاصة بعد التداعيات الأخيرة بالمنطقة.

وقال «لاكوتريبس»، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة، الخميس، إن توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا يعد دليلاً على استراتيجية تركيا لانتهاك القوانين الدولية، وأن الهدف الأساسى لإنشاء المنتدى هو السيطرة الكاملة على مواردنا الغازية والتعاون لمصلحة الشعوب وفق قواعد تحترم حقوق الأعضاء، مؤكداً أن المنتدى سيسهم في حل المشكلات التي تواجه الشركات للعمل في المناطق الاقتصادية.

من جهته، أشاد وزير الطاقة والبيئة اليونانى، كوستيس هاتزيداكيس، بالعمل على تحويل المنتدى إلى منظمة دولية لها هيكل متكامل يحقق مصالح أعضاؤه في استغلال مواردهم الطبيعية، مؤكدًا التزام الأعضاء بحل أي خلافات قد تطرأ من خلال القانون الدولي والجلوس على مائدة الحوار.

وأشار إلى أن «هذه الرسالة يجب أن تصل إلى الأتراك كي يتم توسعة هذا التعاون لتنضم تركيا بشرط مسبق هو احترامها للقانون الدولى وليس العمل من طرف واحد وبشكل غير مشروع في المنطقة الاقتصادية لقبرص، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه بين ليبيا وتركيا هو اتفاق بين دولتين لا يربطهما حدود مشتركة ويرغبان في رسم الحدود في غياب الأطراف الأخرى»، لافتًا إلى أن الاتفاق الحكومى بين إسرائيل وقبرص واليونان لمشروع خط غاز East Med هو ثمرة التعاون متعدد الأطراف فىى المنطقة وأنه يتطلع لانضمام إيطاليا أو دول أخرى لهذا المشروع.

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كما أشاد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والذى يجب أن يستمر ويزداد لصالح المنطقة، مؤكدًا التزام اليونان بالخطة الطموح للاتحاد الأوروبى لخفض الانبعاثات وتقليل نسبة الكربون باستخدام الغاز والطاقة المتجددة، وأن هناك تطورات ايجابية للدول الأعضاء في المنتدى في مجال البيئة والحفاظ عليها وأن يأخذ المنتدى في اعتباره الطاقات المتجددة إلى جوار الغاز وعلى رأسها الهيدروجين كوقود المستقبل.

وأوضح وزير الطاقة الاسرائيلى، الدكتور يوفال شتاينز، أن الهدف الأساسي من المنتدى هو تقديم منصة ومظلة للتعاون البناء والحوار بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن بدء ضخ الغاز الطبيعى من اسرائيل لمصر يعزز التعاون بين البلدين ويدعم الموقف المصرى كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، كما أشار إلى أن البحر المتوسط ملك للجميع، ولا تستطيع دولة امتلاكه أو اعاقة عمليات الشحن وانتقال الغاز من شرق المتوسط لأوروبا.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن ذلك هو الرد على تساؤل عن التصرف في حالة قيام تركيا بإعاقة الطريق في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية ليست منطقة دولية ولا تستطيع أي دولة فرض سيطرتها عليها، وأكد أنه يأمل في أن يتم تطوير حقل غزة مارينا الفلسطيني خلال العام الحالي وأن المنتدى سيساعد رغم الخلافات السياسية في تنمية الحقل لصالح الشعب الفلسطيني، كما أن المنتدى سيلعب دوراً دولياً في المستقبل نظراً لأن القوى الاقتصادية المشاركة في أعماله مثل الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى تؤمن بالإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مصر وتصدير الغاز مسالاً لأوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، وأن اسرائيل مهتمة بتقليل الانبعاثات ومعدلات الكربون الملوثة للهواء وأن عام 2025 سيشهد الاعتماد كلياً على الغاز والطاقة الشمسية بدلاً من الفحم والمازوت.

من جانبه، وجه الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية، نيابة عن الرئيس محمود عباس أبومازن، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه ومتابعته للمنتدي، مشيرًا إلى أن شرق المتوسط شهد بعد اكتشاف الغاز الطبيعى تحولات اقتصادية كبيرك تحتم تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة، وأنه من الأهمية تنمية حقل الغاز الفلسطيني بالرغم من التحديات والحتميات التي تواجه ذلك.