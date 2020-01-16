شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث التعاون مع سفير كازاخستان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عادل شريف مع سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إساجالييف، سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي. وأشاد المستشار عادل شريف - وفق بيان لسفارة كازاخستان بالقاهرة، اليوم الخميس- بنتائج زيارة قيرات مامي رئيس المجلس الدستوري الكازاخي لمصر في أكتوبر الماضي، والتي أعطت دفعة قوية للتعاون بين المؤسستين، مضيفا أن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا يعتزم زيارة كازاخستان في الربيع القادم؛ تلبية لدعوة من نظيره الكازاخي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث التعاون مع سفير كازاخستان بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.