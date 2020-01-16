شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب يمنى بمطار القاهرة بحوزته 48 أمبول لمخدر الترامادول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، برئاسة فوزي محمد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أمبولات الترامادول المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أو استيرادها أو تصديرها، طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليمنية رقم 606 القادمة من سيئون إشتبه أحمد الصعيدي مأمور اللجنة فى راكب يمنى الجنسية، وبسؤاله عن ما اذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ولاء محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على فوزي، محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد إبراهيم مأمور الجمرك، وناصر صفوت، مدير الحركة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 48 أمبول لمخدر الترامادول Tramdol 100mg مخبأة داخل علب أدوية بانادول بحقيبة يد صغيرة لتضليل رجال الجمارك.

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قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 1 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.