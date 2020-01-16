شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسائل المصريين لضباط الشرطة في عيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الداخلية خلال أيام بعيدها الـ 68 ، وفي إطار الإحتفالات بعث المصريين برسائل شكر إلي ضباط الشرطة ، علي الجهود الأمنية التي ساهمت في خفض معدل الجريمة وتراجع العمليات النوعية والإرهابية بالمقارنة بالسنوات السابقة ، و التي كانت تستهدف مؤسسات الدولة والمصريين .

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جدد المصريين في رسالتهم للشرطة الثقة في الجهاز الأمني ، وطالبوا الضباط بمواصلة المزيد من الجهد والعطاء والتصدي للأخطار التي تواجه الوطن من الداخل والخارج، والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسة المساس بأمن مصر .

المصريين أعلنوا في مظاهرة حب ألتفافهم حول ضباط الشرطة تحت شعار " الشرطة والشعب يداً واحده " ، وقدم المصريون التعاذي في شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة مصر وتحقيق الاستقرار .