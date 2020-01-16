شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح مركز التغيرات المناخية بـالقومى للبحوث الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 وسيحضر الافتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، ومندوبى الامانه العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، وعدد من الهيئات الحكومية والدوليه، وبعض الشخصيات العامه.

وقد تم إنشاء مركز التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث بالتعاون مع وزارة البيئة، وهيئة الكومساتس الدولية، ومعهد الصين للمناخ والبيئة،

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يضم مجلس الادارة مركز التميز للتغيرات المناخية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز السابق و مدير مركز التغيرات المناخية، و الدكتور فجر خميس عبد الجواد نائبا لمدير مركز التغيرات المناخيه، وبعض الهيئات الهامه مثل ( مركز التغيرات المناخيه بالصين، هيئة الكومساتس، وكالة الفضاء المصرية، مركز التميز لابحاث التغير المناخى بالمملكة العربية السعودية،

جدير بالذكر انه سيتم توقيع 3 إتفاقيات على هامش الافتتاح مع (معهد بحوث الالكترونيات، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، هيئة الفضاء المصرية)

يهدف المركز الى توافق جهود هذه الهيئات للعمل على الحد من التغيرات المناخية وأثارها المختلفة البيئية والإجتماعية والإقتصادية مما يؤدى إلى تغير في النظم البيئية، مما قد يؤثر على الموارد الطبيعية والصحة والإقتصاد.

وسيتم الافتتاح فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة الرئيسيه بالمركز.