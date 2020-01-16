شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعيد فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة حتى 19 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين وافق على إعاده فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومقرات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/1/202، حتى يوم الأحد 19/1/2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يقوم المتقدمين بتسليم استماره الترشح المطبوعة من خلال موقع الوزارة ــ والمرفقات بالإدارة العامة للامتحانات بدء من يوم الإثنين الموافق 20/1/2020 وحتى يوم الأربعاء 22/1/2020، نظراً لكثرة عدد الطلبات المقدمة من الراغبين فى الترشح بعد غلق الموقع الإلكترونى الخاص بطباعة استمارة الترشح.

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