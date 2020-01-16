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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعيد فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة حتى 19 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين وافق على إعاده فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومقرات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/1/202، حتى يوم الأحد 19/1/2020.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يقوم المتقدمين بتسليم استماره الترشح المطبوعة من خلال موقع الوزارة ــ والمرفقات بالإدارة العامة للامتحانات بدء من يوم الإثنين الموافق 20/1/2020 وحتى يوم الأربعاء 22/1/2020، نظراً لكثرة عدد الطلبات المقدمة من الراغبين فى الترشح بعد غلق الموقع الإلكترونى الخاص بطباعة استمارة الترشح.
وكانت الوزارة أعلنت أن أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.
وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة الربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم القتدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.
ويحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدما باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وأيضا الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، مشددة على أنه فى حالة اعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237ـ بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.
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