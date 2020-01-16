شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة حلوان تشارك فى مبادرة صنايعية مصر وتوفير فرص عمل للمتدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بهدف تقديم مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية القدرات والمهارات الفنية لدى الطلاب والخريجين و المؤهلين والدارسين للتعليم الفنى وحديثى التخرج، فى إطار مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقتها القيادة السياسية، وفي ظل مشاركة جامعة حلوان بالمبادرة انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعى والوطنى والتنموى لإتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهنى للصنايعية فى مصر.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، تشارك كلية التعليم الصناعى تحت إشراف الدكتور عبد الله جلال عميد الكلية، وكلية الاقتصاد المنزلي تحت إشراف الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، وكلية السياحة والفنادق تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وكلية الفنون التطبيقية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية بالتدريب فى مجالات متعددة خلال المبادرة منها مجالات الفندقة، والملابس الجاهزة ومجال الخدمات الهندسية حيث يتراوح أعمار المتدربين ما بين 15 : 30 عام وذلك حرصا على تدريبهم وتأهيل الشباب المصري بشكل جيد، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، لتعلم مهنة حرفية توفر لهم الحياة الكريمة حيث يتم التنسيق مع العديد من المصانع والشركات وأصحاب سوق العمل لإقامة ملتقى توظيف من شأنه أن يمنح فرص التوظيف للمتدربين إثرا إعدادهم.

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والجدير بالذكر مشاركة 5 جامعات حكومية فى هذه المبادرة وهم جامعة" حلوان، والاسكندرية، وبنى سويف، وقناة السويس، وأسيوط".

ومن المقرر أن يتم التدريب فى معامل وورش كليات جامعة حلوان المشاركة فى المبادرة ويتم التنسيق لاقامة العديد من الدورات التدريبية المتنوعة وذلك بعد اعلان رابط الكتروني على الموقع الرسمى للجامعة لبدء التسجيل فى مجالات الدورات التدريبية المختلفة داخل كليات الجامعة المشاركة فى المبادرة.

ويشارك في التدريب أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بكليات جامعة حلوان فى إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع المهارات الفنية والمهنية لدى المتدربين سواء كانوا طلاب ما بعد المرحلة الاعدادية أو وطلاب الجامعة والتعليم الفنى وخريجى الجامعات المختلفة.