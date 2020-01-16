شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أثرى بعنوان "رحلة النقود فى مصر عبر العصور" بمتحف الفن الإسلامى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم متحف الفن الإسلامى معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان "رحلة النقود فى مصر عبر العصور"، يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير بقاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط ومتحف الآثار ومتحف المخطوطات بمكتبه الإسكندرية، ومتحف كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامى، أن المعرض يروى تاريخ مصر وقوتها واقتصادها، وتوالي حكامها وعقائدها؛ عن طريق عرض أكثر من 200 قطعة نقدية وورق البنكنوت من أبدع وأندر ما أصدرته الدولة المصرية من نقود عبر أكثر من 2500 سنة و التي تعرض لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وأشار مدير عام المتحف إلى أنه على هامش المعرض سيتم تنظيم ورشة عمل لتعليم المشاركين أحدث أساليب التصوير الفوتوغرافي للنقود وكيفية التحكم في الإضاءة لإبراز نقوشها.

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