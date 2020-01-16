نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك فى حفل تنصيب رئيس موزمبيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، يوم 15 يناير الجارى، فى حفل تنصيب رئيس جمهورية موزمبيق "فيليب جاسينتو نيوسي"، والذي عقد بالعاصمة مابوتو. وخلال استقباله نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أعرب الرئيس الموزمبيقي عن خالص شكره للتهنئة التي تلقاها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكداً حرصه على تنمية وتطوير العلاقات مع مصر في شتى المجالات التي تم تناولها بين الرئيسين في آخر لقاء جمعهما في القاهرة في يونيو 2019.

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