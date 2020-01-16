شكرا لقرائتكم خبر عن القوصى لأعضاء منظمة خريجى الأزهر بالصومال: منهجنا يكافح الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر،عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الخميس، بأعضاء فرع المنظمة بقرضوا الصومال، الذين سيتلقون دورتهم التدريبية بأكاديمية الأزهر الشريف لمدة شهر، يترأسهم الشيخ خضر جوليد رئيس الفرع هناك.

قال الدكتور القوصى للوفد خلال اللقاء: " إن مجيئكم لبلدكم الثانى مصر وفى رحاب الأزهر فرصة عظيمة لتجديد تحصيلكم للعلم الأزهرى الأشعرى المعتدل، الذى تربيتم عليه، وأنصحكم بالتمسك التام بهذا المنهج الذى يقترب بالعقول من الفهم الصوفى الروحى المعتدل لينفذ بالنفوس والأرواح إلى الإسلام الحنيف دون غلظة أوتطرف، فهو ينهاض ويكافح الجماعات التى تميل للتفاسير الحرفية للنصوص فتنتج الإرهاب والتخريب وتُسرع بإطلاق كلمات التكفير، فأنتم بمثابة الرسل والدعاة، تحملون رسالة الأزهر لبلادكم، لمحو أفكار التطرف والغلو".

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من جانبهم قدم الوفد شكره وتقديره للأزهرالشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة، معربين عن سعادتهم باشتراكهم بهذه الدورة التدريبية فى رحاب الأزهر متمنين استمرار التواصل الدائم بينهم وبين الأزهر، ومثمنين دور المنظمة فى غتاحة خلق جسور للتواصل بإنشاء فروع لها بدول العالم وخاصة الصومال، فمسلمى الصومال يتعطشون لتواجد الأزهر بعلومه ومعاهده واساتذته وخريجه، لنشر فكره المعتدل الذي يدعو للمحبة والسلام، وترسيخ قيم الوسطية ونبذ التطرف والعنف فى البلاد.