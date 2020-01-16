شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة الصرف الصحى الرئيسية بالصف ومحافظ الجيزة ومدير الأمن يتابعان الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بحدوث كسر فى ماسورة الصرف الرئيسية قطر 1500 مم المتجهة من حى التبين بمحافظة القاهرة لمحطة صرف عرب أبو ساعد بمركز الصف والتى تسببت في تسرب المياه بعدد من المناطق بالمركز .

وعلى الفور تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم المناطق المتأثرة وتابع مجهودات شفط المياه الناتجة عن كسر الماسورة مشيراً أنه تم الدفع بـ 50 سيارة شفاط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومركز الصف لسرعة رفع أى آثار للمياه.

حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة رفع أى أثار للمياه وحصر جميع التلفيات الناجمة عن تسرب المياه، كما حرص محافظ الجيزة على تفقد العقارات المحيطة بالمنطقة المتأثرة بكسر الماسورة سيراً على الأقدام للوقوف على حالة الشوارع ومجهودات شفط المياه.

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كما تفقد مركز شباب عرب أبو ساعد ومدرسة عرب أبو ساعد للوقوف على الحالة داخلهم وعدم تأثر الأبنية بالمياه كما تم الاطمئنان على سير الامتحانات داخل المدرسة.

وكلف راشد السكرتير المساعد بالتواجد على مدار اليوم بموقع تسرب المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد بدأت بأعمال الإصلاح وتم التوجيه بتكثيف المجهودات لسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال وتمهيد الطريق.

وأشاد محافظ الجيزة وثمن جهود أهالى مركز الصف وقرية عرب أبو ساعد للتعاون مع المحافظة.

رافق المحافظ خلال تفقده موقع إصلاح الماسورة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخيرى مرسى رئيس مركز الصف ومنصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.