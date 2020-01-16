شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى تصدر الفيديو الثامن من حملة "اعرف وزارة بلدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثامن من فيديوهات حملة "اعرف وزارة بلدك" والتى أطلقتها الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية توعية المواطنين بالدور الذى تقوم به وإستغلالها لفائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

استعرض الفيديو بعض جهود وزارة الإنتاج الحربي في مجال توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتي بدأت من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والوفد الوزاري المرافق لسيادته للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل 2019، وهى الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها في مصر، حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تصنيع (2000) أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تبلغ 45%.

كما ذُكر بالفيديو أنه سيكون هناك مراحل تالية أخرى لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر وإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية التى هى مستقبل المركبات فى العالم كله، من خلال التفاوض مع شركات صينية للتصنيع المشترك لكل من (الأوتوبيسات السياحية والنقل بين المحافظات - الملاكي والأجرة).