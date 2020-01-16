شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من مواقع وهمية تعرض رحلات عمرة وحج مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة السعودية لدى القاهرة، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتى تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم فى ذلك منصات التواصل الاجتماعى واتساب، تويتر، وفيس بوك.

ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمى بتويتر، بيانها اليوم الخميس، وجاء فيه :"تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية، والتى تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم فى ذلك منصات التواصل الاجتماعى واتساب، تويتر، وفيس بوك وغيرها، والتى تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.



السفارة السعودية لدى القاهرة

وتشدد السفارة على أنه لا علاقة للمملكة، بهذه الدعوات، الوهمية بأى شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أى معلومات ترد على هذه المواقع غير آمنة، أو أى عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها".

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وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة الماضية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2,716,858 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام فى غرة محرم 1441هـ وحتى 14 من جمادى الأولى 1441هـ، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,412,572 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة2,037,631 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة الماضية، بأن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة ، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,272,163معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 133,110 معتمرين فيما وصل 7,299 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 568,536 ، تليها إندونيسيا 505,217، وثالثا جاءت الهند 292,822 ، ثم مصر 137,834 ، وماليزيا خامسا بـ 124,951 معتمرًا. وتأتى بعدها كل من: تركيا 94,854 ، بنجلاديش 90,894، الجزائر 89,006، الإمارات 55,288 فلسطين 48,951 معتمرًا.



وأوضح المستشار المشرف العام على المركز الإعلامى بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج ، أن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين التى أصدرتها الوزارة منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس الخميس 14 للمعتمرين بلغت 179,595 وثيقة منها 37,158 وثيقة فعالة.

يذكر أن وثيقة التأمين الشامل التى تتاح للمعتمرين من خارج المملكة تقدم لهم الخدمات الصحية وتعوضهم فى حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.