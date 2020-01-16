شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه بصرف تعويض مالى لأسر شهداء ومصابى حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول فى وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد كلفت بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذالك أسر المتوفين.

وقد كشف وزارة الصحة والسكان اليوم استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن الدورة التدريبية المخصصة للتدريب على تنفيذ مبادرة صحة المرأة مستمرة فى الانعقاد وجميع الأطباء يحصلون على التدريب لاستكمال نشاط المبادرة التى تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية للكشف عن سرطان الثدى.

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وأضاف المصدر: "لم نقم بتحويل أى طبيبة مدرجة بالمبادرة إلى التحقيق حتى الآن وسنتابع الموقف كاملا وهدفنا الآن صحة الطبيبات وعودتن لبلدهم سالمين".