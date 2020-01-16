شكرا لقرائتكم خبر عن جراح إيطالي يجري عمليات «ارتجاع المرىء» للأطفال بـ«طنطا الجامعي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى طنطا الجامعي، الخبير الإيطالي البروفيسور فابيو كيارنزا رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة مناظير الأطفال لإجراء عدد من العمليات الجراحية للأطفال بالمنظار الجراحي بالمجان، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء المصريين.

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أكد الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، إن هذه الزيارة تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التطورات الحديثة في جراحة المناظير من خلال العمليات الدقيقة التي سيجريها الخبير الإيطالي، وعمل ورش عمل لتدريب شباب الجراحين ونقل الخبرات الأجنبية لأطباء مستشفى جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور شريف شحاته أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، أن العمليات تشمل حالات: فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء، والتي تقام على هامش ورشة العمل لجراحة الأطفال بكلية طب طنطا، والتي تستمر على مدار يومي الخميس والجمعة القادمين حول «عمليات ارتجاع المرىء بالمنظار في الاطفال»، تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية.

وأضاف «شحاته» أن ورشة العمل تقام بالتعاون مع فرع الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، والجمعية المصرية لجراحة الأطفال.