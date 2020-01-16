شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخميس، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثانية عشرة، ضمن اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي يستضيفه نادي دبي للصحافة بمدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة.

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تضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي عددًا من البنود المهمة التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية الماضية لمجلس وزراء الإعلام العرب، واستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أي عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

كما تم عرض أعمال اللجان المختلفة للمجلس خلال هذه الدورة والتوصيات التي تم رفعها للمكتب التنفيذي لبحثها واعتمادها وتستهدف تفعيل وتنشيط العمل الإعلامي العربي، ومن هذه التوصيات تشكيل لجنة لوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية برئاسة السعودية، وتضم في عضويتها مصر والإمارات وتونس والعراق وعمان واتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وعلى هامش الاجتماعات وخلال فترة مشاركته، أجرى «زين» عدة لقاءات مع الأشقاء بالإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تفعيل وتنشيط اتفاقيات التعاون الإعلامي، كما أجرى عدة لقاءات مع بعض رؤساء الهيئات والاتحادات بالدول العربية الأعضاء بالمجلس، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإعلامية على نحو يعظم عوائد التعاون مهنياً واقتصادياً.