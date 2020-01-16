شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: معرض «ديارنا» يختتم فعالياته وسط مبيعات تجاوزت 8.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، مساء أمس، فعاليات معرض ديارنا، والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 15 يناير 2020، وسط مبيعات غير مسبوقة، تجاوزت 8.5 مليون جنيه في سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.

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وعبرت وزيرة التضامن نيفين القباج عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقة، وهو ما يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.

وأكدت «القباج» أن نجاح المعرض يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة.

وكشف عادل البكساوى، مستشار وزير التضامن للمعارض، أن المبيعات حققت طفرة كبيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وأن الإقبال تضاعف خلال الأسبوع الأخير من المعرض، وذلك مع قيام وسائل الإعلام بالترويج للمعرض ومنتجات الأسر المنتجة وثقة المواطنين في جودة المعروضات.