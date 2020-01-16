شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: أعضاء «غاز المتوسط» عليهم مواجهة التحديات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة كلاً من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى ووزير البيئة والطاقة اليونانى ووزير الطاقة الاسرائيلى ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بايطاليا ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية وممثل وزارة الطاقة الأردنية ونائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشئون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثل البنك الدولى.

وأكد «الملا» خلال افتتاح الاجتماع أن دول منتدى غاز شرق المتوسط يقع على عاتقها مسئولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة، والتي أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية بما يهدف إلى الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً للمنتدى.

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وأضاف أن المنتدى يساهم في تخفيف التوترات السياسية وتعزيز السلام والاستقرار من خلال نموذج ناجح للتعاون الاقتصادى والإقليمى والتكامل بين دول المنتدى بما يثبت للمنطقة وللعالم أجمع أن التعاون هو الوسيلة الأساسية لجنى الفوائد للشعوب.

وأشار إلى أن دول المنتدى تمكنت من تنفيذ خارطة طريق واضحة تم وضعها منذ بداية اجتماعات المنتدى بما ساهم في الانتهاء من الاطار التأسيسي للمنتدى واعتماده في اجتماع اليوم إيذاناً بالتأسيس الرسمى، موضحاً أن الدول المشاركة بدأت فعلياً في أنشطة المنتدى بالتوازي مع إجراءات التأسيس سعياً لبلوغ طموحاتها لتنمية واستغلال موارد الغاز بالمنطقة، وأنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) المنبثقة من المنتدى في نوفمبر الماضي كمنصة دائمة تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بالآراء والدراسات التي تعزز التعاون وتساعد في تحقيق أهداف المنتدى.

وأكد الملا على التعاون المثمر بين المنتدي وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وما حظي به المنتدي من دعم كبير من تلك الاطراف ايماناً منها بدوره وأهميته في تحقيق فوائد كبري للمنطقة بأكملها وللعالم.

وأعرب الوزير في ختام كلمته عن يقين مصر والدول المشاركة بتحقيق نتائج ملموسة لأعمال المنتدى خلال العام الحالي بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة.