شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن «برج العرب الجديدة» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح يوم الجمعة، الموافق 17/1/2020، وحتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك نظراً لإفادة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتوقف محطات مريوط الكيلو 40، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة، مما يؤدى لقطع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلي حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع ۲۰.

‎وأوضح المهندس عصام بدوى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.