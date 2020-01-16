شكرا لقرائتكم خبر عن «كايرو نايل فالي» تجري الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ1000 سيدة بالمجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نادي «كايرو نايل فالي»، برئاسة هالة حمدي، وبالتعاون مع مؤسسة «شريف عمر» لعلاج الأورام، تحت رعاية الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ جراحة أورام الثدي، بتقديم خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي بأرض اللواء لـ1000 سيدة مجانًا، وجار الكشف على 1000 سيدة أخرى مجانًا.

تقدم هذه الخدمة «بمركز وقاية» التابع للمؤسسة، حيث تقوم كل سيدة باجراء فحص «الماموجرام» وسونار الثدى، من خلال أحدث الأجهزة، ومن خلال أفضل استشاري الأشعة وجراحة الثدي.

كشف الأورام

كشف الأورام

كشف الأورام

كشف الأورام

كشف الأورام

كشف الأورام

كشف الأورام

كشف الأورام