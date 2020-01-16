شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء «لن تترك حق طبيبات المنيا».. وتتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدّمت نقابة الأطباء ببلاغ للنائب العام، على خلفية الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف المنيا، الأربعاء، والذي أدى لاستشهاد طبيبتين وإصابة ١٢ طبيبة بينهم 3 حالات حرجة، وذلك أثناء ذهابهن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ، دون أي فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية.
وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أوضح أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات، حيث كانوا متجهين من المنيا إلى القاهرة لحضور إحدى الدورات التدريبية.
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