شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الولايات المتحدة وفرنسا تطلبان الانضمام لـ«غاز شرق المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة كل من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى ووزير البيئة والطاقة اليونانى ووزير الطاقة الإسرائيلى ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا، ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية، ونائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وممثل البنك الدولى.

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وطلبت فرنسا رسميًا خلال الاجتماع الانضمام إلى عضوية المنتدى، كما أعرب نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة.

ومن جانبه، رحب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة فرنسا في الاجتماع وطلبها رسميًا الانضمام لعضوية المنتدى، وطلب الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام كمراقب بصفة دائمة، موضحًا أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقًا للنظام الأساسي للمنتدى.

وعلى جانب آخر، أشار الملا إلى أنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة في دراسات البنك الدولى التي يعدها للمنتدى، واستخدامات الطاقات المتجددة، بالاضافة إلى الهيدروجين.