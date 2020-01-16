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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتفقد «هبوط محرم بك».. وفتح ٣ تحويلات مرورية بالمنطقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة خلال ٢٤ ساعة، نظرًا لأهمية الكوبري، الذي يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلًا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة.
وكلف المحافظ، خلال تفقده موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، والذي وقع صباح الخميس، الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة، للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري، لمنع تكرار الحادث مرة أخرى، حفاظا على أرواح المواطنين.
وفى ذات السياق، فتحت إدارة المرور ٣ تحويلات مرورية بالطريق الدائري وطريق المطار وطريق قنال المحمودية، بعد التوقف الجزئي للكوبري، لتنظيم حركة السير ومنع تعطيل المواطنين وحدوث أي تكدس مروري لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
كان كوبري محرم بك العلوي بالإسكندرية قد شهد، صباح الخميس، هبوطًا مفاجئًا وانهيار بلاطة خرسانية، دون حدوث أي إصابات أو خسائر، ما تسبب في شلل مروري بوسط المحافظة.
وتبين من الفحص وقوع هبوط أعلى الكوبري وانهيار جزء خرسانى بالجزء المار أعلى السكة الحديد، وفى اتجاه طريق الكورنيش، ما تسبب في شلل مروري دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات.
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