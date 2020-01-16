شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز سقارة» ينظم ٤ دورات تدريبية لـ١٧٥ من العاملين بالمحليات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019 /2020، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل صف قدرات ومهارت العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

ويقوم المركز، خلال الأسبوع المقبل، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات العاملين بإدارات البيئة وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المخازن، إضافة إلى دورة جديدة للغة الإنجليزية مستوى ثانى، كما تستمر دورة دورة أساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى ويستفاد من هذه الدورات 175 متدرباً في جميع المحافظات.

وعلى صعيد متصل، احتفل مركز سقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات ثلاث دورات تدريبية هي التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلي المتكامل لرؤساء الوحدات القروية، إضافة إلى دورتين تدريبتين عن تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال الشؤون المالية ودورة اللغة الانجليزية مستوى ثاني واستفاد منها 135 متدرباً من جميع المحافظات.

دورات تدريبية للعاملين بالمحليات بمركز سقارة

دورات تدريبية للعاملين بالمحليات بمركز سقارة