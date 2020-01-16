شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مروري بوسط الإسكندرية بعد هبوط بكوبري «محرم بك».. والمرور يتدخل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط مفاجئ وانهيار بلاطة خرسانية من أرضية كوبري محرم بك العلوي بالإسكندرية، صباح الخميس، دون حدوث أي إصابات أو خسائر، ما تسبب في شلل مروري بوسط المحافظة.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بهبوط جزء بكوبري محرم بك، وانتقل قوات المرور وقسم الشرطة واللواء فادي وديع، رئيس حي وسط إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص وقوع هبوط أعلى الكوبري وانهيار جزء خرسانى بالجزء المار أعلى السكة الحديد، وفى اتجاه طريق الكورنيش، ما تسبب في شلل مروري دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات.

قامت الإدارة العامة للمرور بإجراء تحويلات للمحاور المرورية، وإغلاق الكوبرى لحين إجراء الاصلاحات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.