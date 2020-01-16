شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» بالإسكندرية: استقبلنا 2.64 مليون زائر 2019.. والمصريون في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية ومواقع ومتاحف المحافظة استقبلت 2.64 مليون زائر خلال عام 2019.

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وأوضح «سعد»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن مواقع ومتاحف الإسكندرية استقبلت خلال عام 2019 حوالي 1.14 مليون زائر بينهم 71% مصريين مقابل 29% أجانب، مشيرا إلى أن حصاد العام الماضى يعد من أفضل السنوات مقابل عام 2018 الذي بلغ عدد الزائرين فيه لمواقع الإسكندرية الأثرية والمتاحف 992 ألف زائر، و984 ألف زائر في عام 2017.

وأضاف أن عدد الزائرين لمكتبة الإسكندرية بلغ، خلال العام الماضى، حوالي 1.5 مليون زائر، وبلغ عدد المصريين 88% مقابل 12% أجانب.

وأشار إلى أن الزيارات شملت متحف الإسكندرية القومى، وقلعة قايتباى، وعامود السوارى، ومقابر التاكومب «كوم الشقافة»، والمسرح الرومانى، وإدارة الآثار الغارقة، وجبانة الأنفوشى، وجبانة الشاطبى، وجبانة مصطفى كامل، ومتحف المجوهرات الملكية، داعيا إلى تفعيل دور الهيئة في الترويج السياحى لمحافظه الإسكندرية من خلال شراء السائح وحدات سياحية على البحر للإقامة بها خلال فصل الشتاء، والعمل على زيادة الترويج السياحى للإسكندرية بالقنوات الأوروبية ودول شرق آسيا كأسواق سياحية جديدة لجذب المزيد من السياح خلال موسم الشتاء وإنشاء مطاعم ومراكز تجارية بالقرى السياحية المنتشرة بطول الساحل الشمالى.