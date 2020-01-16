شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تشيع جثمان «عروس السماء».. ووكيل المطرانية: عاشت بالسماح والتسامح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي محافظة المنيا جثمان سماح نبيل، إحدي ضحايا حادث طبيبات المنيا، الذي أطلق عليهن «شهيدات مهنة الطب»، والتي لقيت مصرعها، الخميس، في حادث تصادم ضمن عدد من طبيبات تكليف 2017، في طريقهن لحضور دورة تدريبية بالقاهرة.

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خرجت الجنازة من كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك جنوب مدينة المنيا، صباح الخميس، وترأس الصلوات الأب بطرس يعقوب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالمنيا.

قال «يعقوب»، في كلمته: «الشهيدة عاشت بالسماح والتسامح، كانت من بنات الكنيسة المحبين والخدام المتسامحين، من يعرفها كان يعرف انها عاشت اسمها كصفة أساسية لحياتها، فهي حقا عروس السماء».

وطالب أهالي المنيا وأطبائها بالتحقيق الفوري عن كل مسؤول متسبب في الحادث، خاصة بعد تردد أنباء حول إجبار الضحايا على السفر وإبلاغهن بموعد التدريب قبلها بيوم ونصف فقط من انعقاده بالقاهرة.

جنازه الطبيبة سماح نبيل ضحية حادث طبيبات المنيا

جنازه الطبيبة سماح نبيل ضحية حادث طبيبات المنيا

جنازه الطبيبة سماح نبيل ضحية حادث طبيبات المنيا

جنازه الطبيبة سماح نبيل ضحية حادث طبيبات المنيا

جنازه الطبيبة سماح نبيل ضحية حادث طبيبات المنيا

جنازه الطبيبة سماح نبيل ضحية حادث طبيبات المنيا