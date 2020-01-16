شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين بواقعة قتل شهيد الشهامة فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهيد الشهامة بالدقهلية..

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القاء القبض على المتهمين المتسببين في مصرع شهيد الشهامة بالدقهلية، بعد أن تمكنوا من التوصل إلى أماكن اختباءهم، كما تمكنوا من إلقاء القبض على سائق السيارة المتهم بدهس رأس شهيد الشهامة على طريق طلخا شربين.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن السائق يدعي حسن ا 40 سنة، وأن المتهم الأول فى حادث القتل يدعي محمد، والثاني أحمد سائق التوك التوك، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة ودور كل واحد فيهم حيث قام محمد بوكل شهيد الشهامة بالقدم فأسقطه من على الدراجة النارية أثناء المطاردة، وقيام المتهم الثاني بقيادة التوك التوك.

يذكر بأن تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا من أهالي مدينة طلخا، بوقوع حادث تصادم توك توك بمواطن على طريق طلخا- شربين .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد إبراهيم محمود إبراهيم العزيزي، وشهرته محمد العزيزي 30 سنة ، ومقيم بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا. وذلك أثناء مطاردته لشابين خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهها إلى مقر عاملها بمدرسة على الطريق

وقد أكد شهود العيان بالواقعة ان من شارك بواقعة خطف حقيبة اليد من السيدة، هم اثنين من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، ولاذوا بالفرار فى اتجاة طريق شربين، وقد نشرت الأجهزة الأمنية عدد من أفراد الشرطة السرية للتوصل إلى شخصية المتهمين

Advertisements

يذكر بأن شيع الآلاف من أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، جثمان شهيد الشهامة، الذي لقي مصرعه ا أثناء مطارده لمجموعة من اللصوص، سرقوا حقيبة سيدة

و قد خرج أهالي القرية، لتودع شهيد الشهامة، وسط حالة من الحزن والدموع، خاصة زوجته التى لم يمر على زواجهما اسبوعين فقط، وأطلق أهالي القرية عليه شهيد الشهامة، وأشار أهالي القرية إلى أنه كان متزوج و نشبت خلفات مع زوجته الأولي وتركها، وانفصلوا، وله بنتان منها، وقرر الزواج من أخري وأتم الزواج منذ اسبوعين، وهو يمتلك لكافتيريا على الطريق، والتى شهدت وقوع حادثة اختطاف الشنطة من سيدة