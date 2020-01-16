شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: 13 مليون سائح زاروا مصر 2019 والإيطاليون يسجلون زيادة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة "ترافيل كوديديانو" الإيطالية بارتفاع نسبة السياحة فى مصر، وقالت إن إجمالى عدد السياح الذين زاروا مصر فى عام 2019 الماضى، بلغ 13 مليون شخص، وسجل الوافدون الإيطاليون على وجه الخصوص زيادة كبيرة قدرها 40%، وقال عماد فتحى عبد الله، مدير قطاع السياحة الدولى، بالهيئة المصرية للسياحة إن "هدفنا هو مواصلة زيادة عدد السياح الإيطاليين إلى مصر".

وأضاف عبد الله "وفى الوقت نفسه، ستشارك مصر أيضا فى برنامج Bit هذا العام للترويج لنفسها "كوجهة متعددة الأوجه أيضًا نظرًا لافتتاح "المتحف المصرى الكبير"، المقرر فى نهاية عام 2020 ، والذى يجمع كنوز توت عنخ آمون مع أكثر من 5300 من الاكتشافات".

وأضاف " نركز بشكل أساسى على تلك الأماكن التى يمكن أن تلبى جميع الأهداف والاحتياجات: من السياحة الساحلية فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح والعلمين إلى وجهات كلاسيكية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية ، بالإضافة إلى خط سير العائلة المقدسة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الرحلات النيلية تشهد أيضا فترة من الانتعاش، إلى جانب وجهات أخرى، يتم الترويج لها فى قطاع المستهلكين، أخيرًا، بالإضافة إلى أن هناك حدثا عالميا آخر، وهو نقل مومياوات ملوك مصر القديمة من التحرير إلى متحف الفسطاط الجديد للحضارة، وقريبا سيعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تواريخ هذين الحدثين المهمين.

وكانت منظمة السياحة العالمية أشادت بما وصفته بـ"النمو القوى" الذى حققه قطاع السياحة المصرى خلال عام 2019 الماضى، وقالت فى تقرير لها عن حركة السياحة العالمية خلال التسعة أشهر الاولى من العام، أن الأرقام المتاحة عن حركة السياحة فى مصر تشير إلى استمرار النمو القوى للقطاع.

وأكدت أن الأرقام عن حركة السياحة تؤكد أن القطاع فى مصر مستمر فى تحقيق النمو، وقالت "تمتعت السياحة المصرية بانتعاش ملحوظ فى السنوات الماضية خاصة فى العامين الأخيرين"، ولفتت إلى أن هذا التطور الايجابى يأتى ضمن إطار برنامج الإصلاح السياحى الذى تبنته مصر، والذى يهدف إلى تطوير القطاع السياحى من خلال التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، وتحقيق استراتيجية السياحة المستدامة، وتفعيل دور المرأة.