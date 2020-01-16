شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فى قضية طبيبات المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه على خلفية الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية، فإن النقابة قررت إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

وأضافت نقابة الأطباء، فى بيان لها، أًصدرته اليوم الخميس، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر، وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل" ، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج، وإعلان الحداد العام بنقابة الاطباء لمدة ثلاثة أيام، واقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين، بجانب تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.

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أكدت وزارة الصحة والسكان استقرار حالة الطبيبات المصابين فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهم سيكتب لهم على خروج.







