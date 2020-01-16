شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. انطلاق عروض الهجانة الإماراتيين فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي بطابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن موقع الاحتفال ، وشارك فى طابور عرض الإبل أكثر من 800 جمل تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب برئيس الجمهورية وضيفه، وحملت اللافتات توقيع قبائل سيناء.

وقدم 84 من الهجانة الإماراتيين أمام منصة العرض الرئيسية لمهرجان سباق الهجن التراثى استعراض فن العرضة احد فنون التراث الاماراتى وقدم العرض بتمازج مع التراث المصرى ويبدأ بمسيرة للهجن وعلى ظهورها الهجانة يرفعون اعلام مصر والإمارات يعقبها هجانة يسيرون بسرعة وهم يقفون على ظهر الابل وهى تسير مسرعة وهم يحملون العلمين المصرى والاماراتي، يعقبه استعراض القوة ويتضمن إظهار قدرة الهجان على النزول من على ظهر الجمل والصعود مرة اخرى وهى تسير مسرعة بقوة شديدة ثم يقف ويقدم التحية للمتابعين.

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، منذ قليل، إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الابل وتضمن 900 من الابل يتقدمها ابناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

ووجه أبناء قبائل جنوب سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على نجاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقال حسين موسى جبلى، أحد رموز قبائل جنوب سيناء، إن سيناء اليوم تدخل مجددا تاريخ المجد بانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى الذى جمع الأشقاء العرب على أرض سيناء فى أكبر وأهم حدث رياضى وتراثى، مضيفا أن هذا يدل على مدى ما تنعم به سيناء من أمان وسلام وخصوصا مدينة شرم الشيخ .

وأضاف "حسين"، لـ"الخليج 365"، أنهم فى جنوب سيناء يعتبرون حدث مهرجان اليوم يؤكد اهتمام الدولة من أعلى قيادة فيها على تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا خادما لهم كما كان لأجدادهم.

وتصل تكلفة مضمار الهجن 100 مليون جنيه، ومقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات، ومجهز لإقامة كافة سباقات الهجن، وسعة صالات المتفرجين تتسع 500 مشاهد، ومجهز بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويوجد موقف سيارات يتسع لنحو 200 سيارة، ويضم حارة للطوارئ.

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كما يضم منطقة مخصصة لتحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود، وحارة خاصة بالجمهور، وموقع مخصص للمدربين، ومنشآت عيادات بيطرية، ومكان لإقامة الإبل وتجمعها، وغرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق، ومزودة بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة.