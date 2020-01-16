شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان "عروس الجنة" الدكتورة سماح نبيل شهيدة ميكروباص طبيبات المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع اليوم الخميس، أهالى مدينة المنيا جثمان الدكتور سماح نبيل "شهيدة المهنة" التى لقيت مصرعها أمس الأربعاء، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى، وكانت تستقل سيارة ميكروباص ضمن عدد من الأطباء كانوا فى طريقهم لحضور دورة تدريبية بالقاهرة، وخرجت الجنازة من كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بجنوب مدينة المنيا، وترأس الصلوات الأب بطرس يعقوب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالمنيا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وقوع حادث سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجه عدد من الطبيبات للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، ونتج عن ذلك وقوع وفيات ومصابين. وذكر بيان الوزارة، أنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وأن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين‎.

وأطلق أصدقاء الدكتورة سماح نبيل لقب "عروس الجنة" عليها، نظرًا لأنه لم يمر على زواجها سوى شهرين فقط حيث تزوجت من زميلها الدكتور ريمون يعقوب فى 27 أكتوبر الماضى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حالة من الحزن على مصرع أطباء وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، وكان من بين الأطباء المتوفين الدكتورة سماح نبيل ، التى انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" وهى ترتدى فستان زفافها ، وأطلق أصدقائها هاشتاج #عروس_الجنة وشهيدة المهنية.

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وروى عدد من أصدقاء الدكتورة سماح نبيل ، وزوجها الدكتور ريمون يعقوب، أنهما تزوجا منذ شهرين فقط وأن الضحية كانت فى طريقها مع زملائها لتنفيذ التكليف فى محافظة المنيا ، إلا أنه وافتها المنية خلال الحادث.















