شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء في شرم الشيخ لحضور انطلاق فعاليات المهرجان التراثي للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الخميس ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، متوجها إلي مدينة شرم الشيخ ، لحضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، والذى يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وينظمه الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء، وتستمر الفعاليات حتي الثامن عشر من يناير الجارى.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن رئيس الوزراء انهي إجراءات السفر عبر استراحة الصالة الحكومية بالمطار وغادر علي متن الطائرة المصرية المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ.

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يتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق للهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة لعروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبحضور والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير، وزير الزراعة ومحافظي المحافظات التي تشتهر برياضة السباقات الهجن، والسفير جمعة مبارك الجنيني سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، كما يشهد المهرجان سفراء و وفود عربية وأجنبية وأهالي شرم الشيخ.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بسباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، والتى ضمت فريق تحكيم تابع للاتحاد المصرى للهجن يضم كلًا من: خضر جريبيع سلام التربانى رئيس اللجنة والأعضاء عمر سلمى القرم، وسارى مسلم عليان، وموسى عميرة عيد والدكتور مهدي سالم سليمان .

ومضمار الهجن سبق إقامتها بشكل متكامل بتكلفة 100 مليون جنيه، كلفت الدولة منها 25 مليون جنيه، من تكلفة المضمار والباقى مشاركات مجتمعية بقيمة 75 مليون جنيه والمضمار مقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات، ويصلح لإقامة كافة سباقات الهجن، وسعة صالات المتفرجين تتسع لـ 500 مشاهد، ومزود بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ومرفأ يتسع لنحو 200 سيارة، ومضمار سباقات الهجن فى شرم الشيخ يضم حارة للطوارئ، وحارة لتحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود، وحارة أخرى خاصة بالجمهور، وأخرى للمدربين، كما يضم عيادات بيطرية وأماكن لإقامة الإبل، ويوجد بمضمار سباقات الهجن غرفة للتحكم مزوده بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة، كما يتم تزويد الجمال المشاركة فى السباقات، بجهاز رصد عن بعد GPSلمعرفة عدد الكيلومترات التى قطعها كل جمل ومناطق تواجدها فى المضمار.