شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثى بحضور السيسى وبن زايد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت على مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ أشواط السباق فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، وشاركت فى السباق 52 من الهجن المصرية الأصيلة تنافست على جوائز شوطى الافتتاح لمهرجان شرم الشيخ التراثى على مسافة 4 كيلو مترات .

الشوط الأول فئة صرايم وهى هجن مختطلة ذكور وإناث، وعددهم 29 من الهجن.

والشوط الثانى فئة زمول بعدد 23 من أقوى جمال السباقات، وتعود ملكية الهجن المشاركة لأبناء القبائل من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة والأقصر وسوهاج.

واتسم السباق بتنافس بين الهجانة وهم يتحكمون فى مسار الهجن عن بعد بواسطة الراكب الآلى .

وفاز بالمركز الأول فى الشوط الأول سالمان بن عيد العيايدة من محافظة الإسماعيلية، واسم الهجين "الرمح ".

وفاز بأول مراكز الشوط الثانى محمد بن سالم بن نصر.

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، منذ قليل، إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجا شرم الشيخ التراثى الدولى واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الابل وتضمن 900 من الابل يتقدمها ابناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

ووجه أبناء قبائل جنوب سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على نجاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقال حسين موسى جبلى، أحد رموز قبائل جنوب سيناء، إن سيناء اليوم تدخل مجددا تاريخ المجد بانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى الذى جمع الأشقاء العرب على أرض سيناء فى أكبر وأهم حدث رياضى وتراثى، مضيفا أن هذا يدل على مدى ما تنعم به سيناء من أمان وسلام وخصوصا مدينة شرم الشيخ .

وأضاف "حسين"، لـ"الخليج 365 "،أنهم فى جنوب سيناء يعتبرون حدث مهرجان اليوم يؤكد اهتمام الدولة من أعلى قيادة فيها على تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا خادما لهم كما كان لأجدادهم.

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وتصل تكلفة مضمار الهجن 100 مليون جنيه، ومقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات، ومجهز لإقامة كافة سباقات الهجن، وسعة صالات المتفرجين تتسع 500 مشاهد، ومجهز بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويوجد موقف سيارات يتسع لنحو 200 سيارة، ويضم حارة للطوارئ.

كما يضم منطقة مخصصة لتحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود، وحارة خاصة بالجمهور، وموقع مخصص للمدربين، ومنشآت عيادات بيطرية، ومكان لإقامة الإبل وتجمعها، وغرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق، ومزودة بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة.