شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وبن زايد يصلان مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، منذ قليل، إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الابل وتضمن 900 من الابل يتقدمها ابناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

ووجه أبناء قبائل جنوب سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على نجاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقال حسين موسى جبلى، أحد رموز قبائل جنوب سيناء، إن سيناء اليوم تدخل مجددا تاريخ المجد بانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى الذى جمع الأشقاء العرب على أرض سيناء فى أكبر وأهم حدث رياضى وتراثى، مضيفا أن هذا يدل على مدى ما تنعم به سيناء من أمان وسلام وخصوصا مدينة شرم الشيخ .

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وأضاف "حسين"، لـ"الخليج 365 "،أنهم فى جنوب سيناء يعتبرون حدث مهرجان اليوم يؤكد اهتمام الدولة من أعلى قيادة فيها على تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا خادما لهم كما كان لأجدادهم.

وتصل تكلفة مضمار الهجن 100 مليون جنيه، ومقام على 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات، ومجهز لإقامة كافة سباقات الهجن، وسعة صالات المتفرجين تتسع 500 مشاهد، ومجهز بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويوجد موقف سيارات يتسع لنحو 200 سيارة، ويضم حارة للطوارئ.

كما يضم منطقة مخصصة لتحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود، وحارة خاصة بالجمهور، وموقع مخصص للمدربين، ومنشآت عيادات بيطرية، ومكان لإقامة الإبل وتجمعها، وغرفة تحكم رئيسية بمجريات السباق، ومزودة بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة.