شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول لقطات من الانهيار الجزئى بكوبرى محرم بك فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوبري محرم بك

أظهر مقطع فيديو لحظة الانهيار الجزئى بكوبرى محرم بيك وسط المدنية بمحافظة الإسكندرية، بالاتجاه من كارفور، منطقة الشاطبي، ونشرت صفحة محافظة الإسكندرية الرسمية منذ قليل فيديو يوضح ملابسات الانهيار، وفى نفس السياق، تفقد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف موقع الهبوط الجزئى، وذلك بعد حدوثه صباح اليوم، بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، وكافة الجهات المعنية

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال 24 ساعة، نظرا لأهمية الكوبرى والذى يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة، مكلفا الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.

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على الصعيد ذاته قامت إدارة المرور بفتح 3 تحويلات مرورية بالطريق الدائري وطريق المطار وطريق قنال المحمودية ، بعد التوقف الجزئي للكوبري ، وذلك لتنظيم حركة السير ومنع تعطيل المواطنين وحدوث أي تكدس مروري لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح .