شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات المشروعات القومية ومنتخبا اليد والقدم في امتحان العربى للإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا من امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظتى القاهرة والحيزة، حيث أدى إلى استياء أولياء أمور الطلاب الذين يؤدون الامتحان بعد خروج الأسئلة مباشرة بعد بدء لجنة الامتحان.

وجاءت موضوعات التعبير تتحدث عن أهم الانجازات التى تحققت من قبل الدولة خلال الفترة الماضية، حيث جاء نص سؤال التعبير فى الجيزة عن "اكتب لافته تشارك بها فى دعوة 100 مليون صحة الخاصة بسوء التغذية لطلاب المدارس"، وفى القاهرة "اكتب لافته تهنئة للاعبى منتخبة اليد والقدم لما حققاه من انجاز"، وتسابق مصرنا بمشاريعها العملاقة التى تهدف إلى مستقبل مشرق لأبنائها وتبقى مصر درة الشرق وقلب العالم النابض.

وتضمنت الامتحانات بعض القضايا الهامة فى هذه الفترة من تاريخ مصر منها "حلول مبتكرة لما تتعرض له مصرنا الحبيبة من نقص لمياه النيل" وايضا جاء بامتحان محافظة الإسكندرية، أهمية الحاسب الآلى فى مجال التعليم عن طريق كتابة الطالب لافتة يبين فيها أهمية الحاسب الآلى فى التعليم.

وانطلقت اليوم الخميس امتحانات الشهادة الاعدادية فى عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية.

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تبدأ إجازة نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 25 يناير الجارى وتنتهى 6 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 8 فبراير لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات، حيث أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الأول يوم الخميس القادم 16/1/2020، حيث يمتحن الطلبة فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30ـ وتنتهى الخميس الموافق 23/1/2020 بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة ، كما أكد على توفير مناخا تربويا ملائما للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية

وبدأت بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، 29 ديسمبر الماضى ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.