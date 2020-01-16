شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الدولار يواصل خسائره ويفقد 4 قروش اليوم ويسجل 15.77 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها، انخفاض الدولار اليوم الخميس 16-1-2020 بمقدار 4قروش أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر مقابل أسعار أمس، ومنها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، والبنك العربى الإفريقى الدولى مسجلا 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع.

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه ويفقد 4 قروش اليوم..ويسجل 15.77 جنيه

شهد الدولار اليوم الخميس 16-1-2020 انخفاضا كبيرا بمقدار 4قروش أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر مقابل أسعار أمس، ومنها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، والبنك العربى الإفريقى الدولى مسجلا 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع.

محاولة اغتيال يوسف احمد ديدات .. كيف أصبح والده داعية إسلامى شهير؟

نشرت صحف جنوب أفريقية خبر إصابة يوسف احمد ديدات، 65 عاما، نجل الداعية الإسلامى، الراحل أحمد ديدات بطلق نارى فى الرأس خارج محكمة الأسرة فى مدينة دوربان بجنوب أفريقيا، من قبل مجهول، وهو الآن فى حالة حرجة، ولهذا نستعرض خلال التقرير التالى معلمى الداعية الإسلامى الراحل أحمد ديدات.

صور وفيديو.. انطلاق عروض الهجانة الإماراتيين فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى

تواصلت فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي بطابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن موقع الاحتفال ، وشارك فى طابور عرض الإبل أكثر من 800 جمل تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب برئيس الجمهورية وضيفه، وحملت اللافتات توقيع قبائل سيناء.

نقابة الأطباء: بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فى قضية طبيبات المنيا

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه على خلفية الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية، فإن النقابة قررت إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

رئيس الوزراء في شرم الشيخ لحضور انطلاق فعاليات المهرجان التراثي للهجن

غادر مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الخميس ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، متوجها إلي مدينة شرم الشيخ ، لحضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، والذى يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وينظمه الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء، وتستمر الفعاليات حتي الثامن عشر من يناير الجارى.

رئيس الشيشان يتنازل عن مهام وظيفته لأسباب صحية

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أعلن نائب مجلس النواب في الشيشان شمسايل سارالييف، إن رئيس الجمهورية، رمضان قادروف، أخذ إجازة مرضية بسبب مشاكل صحية طفيفة، وفق ما ذكره موقع "سبوتنيك".

السيسى وبن زايد يصلان مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ للهجن

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، منذ قليل، إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الابل وتضمن 900 من الابل يتقدمها ابناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.

السجون تفرج عن 439 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

أفرج قطاع السجون عن 439 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019 .

ديلى ميل تتنبأ بعدم عودة الأمير هارى إلى كندا فى الوقت الراهن

تكهنت جريدة الديلى ميل البريطانية بعدم عودة الأمير هارى إلى كندا فى الوقت الحالى، حيث مازالت المفاوضات مع العائلة المالكة، حول تنحيه عن مهامه الملكية.

الأرصاد: أمطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة.. والصغرى بسانت كاترين 1

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، أﻣﻄﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ليسود ﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ .

شاهد مهارات أليو بادجى صفقة الأهلى الجديدة.. لا تخافوا ولكن احذروا

نجح النادى الأهلى فى التعاقد مع أليو بادجى، مهاجم رابييد فيينا النمساوى، لدعم هجوم القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المقرر أن يصل السنغالى أليو بادجى لاعب الأهلى الجديد القاهرة اليوم، الخميس، تمهيداً لإعلان انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى مع النادى النمساوى واللاعب خلال الساعات الماضية، وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.